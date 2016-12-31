Квебек может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени
Квебек (Канада) второй год подряд может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам, перенесённый из Тюмени.
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«Квебек — первый вариант. Есть и другие, традиционные — Финляндия, Норвегия и Швеция. На
На раздумья администрации Квебека FIS дала неделю. После чего город должен дать ответ, согласен ли на проведение турнира.
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