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31 декабря 2016, 18:08 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Квебек может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени

Квебек (Канада) второй год подряд может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам, перенесённый из Тюмени.

Квебек (Канада) второй год подряд может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам перенесённый из Тюмени. Увеличить
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«Квебек — первый вариант. Есть и другие, традиционные — Финляндия, Норвегия и Швеция. На материально-техническом уровне это было бы проще, чем Канада, но с точки зрения баланса в календаре, нам кажется, что будет интересно дать ещё одну возможность Квебеку», — приводит слова директора FIS по проведению лыжных гонок Пьера Миньере Le Journal de Québec .

На раздумья администрации Квебека FIS дала неделю. После чего город должен дать ответ, согласен ли на проведение турнира.
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