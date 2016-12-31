Квебек может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени

«Квебек — первый вариант. Есть и другие, традиционные — Финляндия, Норвегия и Швеция. На материально-техническом уровне это было бы проще, чем Канада, но с точки зрения баланса в календаре, нам кажется, что будет интересно дать ещё одну возможность Квебеку», — приводит слова директора FIS по проведению лыжных гонок Пьера Миньере Le Journal de Québec .



На раздумья администрации Квебека FIS дала неделю. После чего город должен дать ответ, согласен ли на проведение турнира.