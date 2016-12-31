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31 декабря 2016, 16:53 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Устюгов выиграл квалификацию в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов с первым результатом пробился в решающую стадию четвертьфинала спринта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мюстаире.

Россиянин более чем на четыре секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино, показавшего второе время. Тройку замкнул француз Люка Шанава.

Также квалификацию преодолел Андрей Ларьков, занявший 19-е место. Андрей Мельниченко, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных и Петр Седов не сумели попасть в 30 лучших.
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