Устюгов выиграл квалификацию в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Россиянин более чем на четыре секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино, показавшего второе время. Тройку замкнул француз Люка Шанава.

Также квалификацию преодолел Андрей Ларьков, занявший 19-е место. Андрей Мельниченко, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных и Петр Седов не сумели попасть в 30 лучших.