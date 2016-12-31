Россиянки не смогли пробиться в финал спринта на первом этапе «Тур де Ски»
Юлия Чекалева стала лучшей из российских спортсменок в квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в швейцарском
Валь-Мустаире.
Лидер дистанционной сборной заняла 39-е место, уступив победительнице Стине Нильссон из Швеции 14,59 секунды.
Остальные россиянки расположились в итоговом протоколе ниже Чекалевой: Полина Кальсина — 42-я, Елена Соболева — 55-я, Алиса Жамбалова — 60-я, Ольга Царева — 62-я, Мария Гущина — 64-я. Всего на старт первого этапа вышло 64 спортсменки.
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