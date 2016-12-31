FIS не отклоняла апелляцию лыжника Легкова на временное отстранение

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FIS временно отстранила шестерых российских лыжников, участников Олимпийских игр-2014 в Сочи — Легкова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова — по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга российскими спортсменами. В пятницу FIS сообщила, что отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение.

«FIS не отклоняла нашу апелляцию о снятии временного отстранения. Допинговая комиссия FIS должна была провести слушания, крайний срок был в пятницу, но мы не могли это сделать физически. Лыжники находятся на сборах, я в Австрии, глава комиссии — в Торонто. Александр очень разочарован. Тренер попросил его забыть про “Тур де Ски” и сосредоточиться на чемпионате мира», — цитирует Вишеманна Expressen.

Адвокат Легкова заявил, что постарается снять временное отстранение со спортсмена после многодневной гонки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.