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31 декабря 2016, 13:22 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

FIS не отклоняла апелляцию лыжника Легкова на временное отстранение

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не отклоняла апелляцию российского лыжника Александра Легкова на временное отстранение от соревнований, заявил адвокат спортсмена Христоф Вишеманн.

МОСКВА 31 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Международная федерация лыжного спорта (FIS) не отклоняла апелляцию российского лыжника Александра <span class=error>Легкова</span> на временное отстранение от соревнований заявил адвокат спортсмена <span class=error>Христоф</span> Вишеманн. Увеличить
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FIS временно отстранила шестерых российских лыжников, участников Олимпийских игр-2014 в Сочи — Легкова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгения Белова — по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга российскими спортсменами. В пятницу FIS сообщила, что отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение.

«FIS не отклоняла нашу апелляцию о снятии временного отстранения. Допинговая комиссия FIS должна была провести слушания, крайний срок был в пятницу, но мы не могли это сделать физически. Лыжники находятся на сборах, я в Австрии, глава комиссии — в Торонто. Александр очень разочарован. Тренер попросил его забыть про “Тур де Ски” и сосредоточиться на чемпионате мира», — цитирует Вишеманна Expressen.

Адвокат Легкова заявил, что постарается снять временное отстранение со спортсмена после многодневной гонки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.
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