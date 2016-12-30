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30 декабря 2016, 22:45 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Крафт выиграл 1-й этап «Турне четырех трамплинов», Климов — 13-й

Штефан Крафт из Австрии выиграл первый этап «Турне четырех трамплинов».

Вторым стал Камиль Стох из Польши, австриец Михаэль Хайбек замкнул тройку лидеров.

Лучшим из россиян стал Евгений Климов, который занял 13-е место. Вадим Корнилов стал 35-м.

Оберстдорф (Германия).

Кубок мира.

Мужчины.

Личный зачет.

LH.

1. Крафт (Австрия) — 308,0 (139,0+134,5).

2. Стох (Польша) — 305,2 (137,0+135,0).

3. Хайбек (Австрия) — 296,2 (135,0+133,0).

4. Танне (Норвегия) — 295,4 (130,5+138,5).

5. Феттнер (Австрия) — 294,9 (132,5+135,0).

6. Айзенбихлер (Германия) — 293,1 (135,0+133,5)….

13. КЛИМОВ (Россия) — 277,3 (132,0+130,0)….

35. КОРНИЛОВ (Россия) — 119,8 (120,5).
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