С «лосенком» Устюговым, но без Легкова

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ЛОСЕНОК ПРОТИВ СУНДБЮ

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю в прошлом году выиграл многодневку с самым большим перевесом в истории, опередив ближайшего преследователя, соотечественника Финна Хагена Крога, более чем на три минуты. Теперь оба скандинава снова выйдут на старт и наверняка окажутся в прекрасных кондициях. Во всяком случае, даже короткая летняя дисквалификация не помешала Сундбю полноценно подготовиться к сезону.

Основную конкуренцию норвежцам должен составить россиянин Сергей Устюгов. Год назад, будучи дебютантом «Тура», Устюгову удалось подняться на третью ступень общего зачета. Великолепный спринтер, который одинаково хорош в обоих стилях и также на дистанциях вплоть до 30 км, Устюгов словно создан для того, чтобы побеждать на «Тур де Ски». Тем более, уже на старте сезона Сергей в полной мере демонстрирует свою универсальность. На этапах Кубка мира в этом году он успел победить в спринте свободным стилем, стать пятым в гонке на 15 км, а буквально пару недель назад привел экспериментальный состав российской эстафеты ко второму месту, уступив норвежцам всего две десятые секунды.

В этот раз «лосенку», как ласково называют россиянина болельщики, предстоит сражаться за всю нашу команду. Соотечественники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин, которые также наверняка вошли бы в состав на «Тур де Ски», были отстранены Международным олимпийским комитетом за возможные махинации с пробами во время Олимпийских игр в Сочи. Особенно болезненна потеря Легкова — наш олимпийский чемпион набрал в этом сезоне, пожалуй, лучшую форму за последние два года и явно готовился попытаться повторить свой успех 2013 года, когда он выиграл «Тур де Ски».

Легков и Белов собирались оспорить свое отстранение от многодневки в суде, но очевидно, для этого им уже просто не хватило времени. ​(Допинговая комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции всех шестерых россиян. — Прим. «СЭ»).

НОРВЕЖКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ БЬОРГЕН И ЙОХАУГ

На протяжении последних трех «Туров» норвежской команде удавалось занимать все три места на женском подиуме. На этот раз у скандинавок не будет стартовать двукратная победительница многодневки Тереза Йохауг, которая отбывает допинговую дисквалификацию. Также на старт не выйдет и величайшая лыжница современности Марит Бьорген — она решила сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Лахти.

Но и в отсутствие звездных соотечественниц сборная Норвегии вполне способна завоевать как минимум два места на вершине общего зачета многодневки. Тем более, что Бьорген в последних гонках отнюдь не выглядела непобедимой. Хейди Венг и Ингвильд Остберг не раз обыгрывали свою коллегу по команде и готовы теперь побороться за первую в карьере победу на «Туре».

Основную конкуренцию норвежкам традиционно должна составить шведка Шарлотта Калла. Изначально она также собиралась пропустить «Тур», но в итоге приняла решение не жертвовать многодневкой ради подготовки к чемпионату мира.

В российской команде основные надежды связаны с Юлией Чекалевой, которая в этом сезона успешно вернулась в строй после рождения второго ребенка. Чекалева уже занимала места в «шестерке» на дистанционных гонках, однако ее шансы далеко продвинуться в общем зачете ограничивает нелюбовь к спринтерским дисциплинам. Интересно будет увидеть в деле на международной арене и 25-летнюю дебютантку Анну Нечаевскую — лидера Континентального кубка, которая в этом сезоне выиграла абсолютно все гонки свободным стилем, в которых участвовала.

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