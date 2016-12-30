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30 декабря 2016, 20:14 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Сундбю: Это ужасная ситуация для российских лыжников, я очень им сочувствую

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал отстранение шести российских лыжников от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала в России.

Норвежский лыжник <span class=error>Мартин</span> Йонсруд <span class=error>Сундбю</span> прокомментировал отстранение шести российских лыжников от участия в международных соревнованиях <nobr>из-за </nobr>допингового скандала в России. Увеличить
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«Очень грустно, что эти парни не побегут на “Тур де Ски”. Ситуация сложная и трудна для понимания. Так что комментировать произошедшее трудно. Олимпиада в Сочи была три года назад. А сейчас они отстраняют спортсменов, которые никогда не сдавали положительных допинг-проб. Это сложно понять. Для них это ужасная ситуация. Я очень им сочувствую. Могу только сказать, что я сам был в такой ситуации и понимаю, как работает система. Но я предпочёл бы обойтись без подобного опыта», — приводит слова Сундбю NRK.

Сам Сундбю 20 июля 2016 года за нарушение антидопинговых правил был лишён титула 2015 года, а также дисквалифицирован на два месяца.
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