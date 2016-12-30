Сундбю: Это ужасная ситуация для российских лыжников, я очень им сочувствую
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал отстранение шести российских лыжников от участия в международных соревнованиях
из-за допингового скандала в России.
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Видимо, что-то случилось...
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«Очень грустно, что эти парни не побегут на “Тур де Ски”. Ситуация сложная и трудна для понимания. Так что комментировать произошедшее трудно. Олимпиада в Сочи была три года назад. А сейчас они отстраняют спортсменов, которые никогда не сдавали положительных
Сам Сундбю 20 июля 2016 года за нарушение антидопинговых правил был лишён титула 2015 года, а также дисквалифицирован на два месяца.
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