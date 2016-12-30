FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

Ранее организация, основываясь на результатах доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, дисквалифицировала спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх-2014.

Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что расследование в отношении шести отстраненных лыжников основано на повреждении пробирок с их допинг-пробами.

«После получения письменных объяснений от спортсменов, а также ответа от FIS допинговая комиссия приняла единогласное решение о поддержке временного отстранение российских лыжников Евгения Белова, Юлии Ивановой, Александра Легкова, Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте FIS, — Мотивировочная часть будет направлена спортсменам в установленные сроки. Каждый из них не может принимать участие в любых международных турнирах».