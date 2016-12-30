«Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах стартует в Германии
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. «Турне четырех трамплинов» по прыжкам на лыжах стартует в пятницу в германском Оберстдорфе. Турнир с полувековой историей является престижным и очень популярным соревнованием на знаменитых аренах в Германии и Австрии.
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«Турне четырех трамплинов» впервые прошло в новогодние праздники 1952 года на зимних курортах — германских Оберстдорфе и
В нынешнем сезоне турне пройдет в 65-й раз. По традиции оно откроется в Оберстдорфе, где соревнования пройдут 30 декабря. На 1 января запланирован этап в
В начале сезона лидером российской сборной стал Евгений Климов, который ранее без особого успеха выступал в лыжном двоеборье. По итогам четырех прошедших кубковых этапов Климов занимает 20-е место в общем зачете, набрав 76 очков. Кроме Климова, зачетные баллы в сезоне получил лишь Денис Корнилов — 6.
На старт этапа в Оберстдорфе в квалификации, которая состоялась в четверг, среди 79 участников также вышли Дмитрий Васильев и Роман Трофимов. Лучший результат в квалификации показал Корнилов — 16-е место.
Историческая победа Каменского.
Первым победителем турне в 1953 году стал австриец Зепп Брадль, тогда как в 1956 году лучшим в общем зачете стал советский прыгун Николай Каменский. Помимо Каменского, в разные годы выигрывали на этапах престижного турне его соотечественники — Юрий Скорзов, Николай Шамов, Коба Дзакадзе, Гарий Напалков, Сергей Бочков и Юрий Иванов.
Лишь немцу Свену Ханнавальду в 2002 году удалось победить на всех четырех трамплинах, а чаще других турне выигрывал финн Янне Ахонен — в 1999, 2003, 2005, 2006 и 2008 гг. Год назад победил словенец Петер Превц, который также стал первым в
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