Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе КМ в Санта-Катарине
Француз Алексис Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в
Санта-Катарине.
Второе место занял австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку лидеров норвежец Александр Кильде. Россиянин Павел Трихичев не финишировал.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап.
Мужчины. Суперкомбинация
1. Алексис Пинтуро (Франция) — 2.19,71.
2. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.20,05.
3. Александр Кильде (Норвегия) — 2.20,84.
Павел Трихичев (Россия) — не финишировал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter