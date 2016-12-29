Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе КМ в Санта-Катарине

Второе место занял австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку лидеров норвежец Александр Кильде. Россиянин Павел Трихичев не финишировал.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Санта-Катарина, Италия

Мужчины. Суперкомбинация



1. Алексис Пинтуро (Франция) — 2.19,71.

2. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.20,05.

3. Александр Кильде (Норвегия) — 2.20,84.

Павел Трихичев (Россия) — не финишировал.