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29 декабря 2016, 10:39 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Летающий лыжник Максимочкин — 26-й на этапе Континентального кубка в Швейцарии

В Энгельберге (Швейцария) прошёл этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.

В первом старте победил норвежец Халвор Гранеруд, во втором — австриец Даниэль Хубер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Михаил Максимочкин, ставший 26-м в первом старте.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Континентального кубка. Энгельберг
Мужчины. К-125. Первый старт
1. Халвор Гранеруд (Норвегия) — 302,5.
2. Йоаким Оне (Норвегия) — 296,7.
3. Альяш Остерц (Словения) — 287,3…
38. Михаил Максимочкин (Россия) — 120,4…
45. Владислав Бояринцев (Россия) — 119,0…
53. Александр Баженов (Россия) — 109,3.

Второй старт
1. Даниэль Хубер (Австрия) — 280,3.
2. Альяш Остерц (Словения) — 276,2.
3. Йоаким Оне (Норвегия) — 275,3…
26. Михаил Максимочкин (Россия) — 237,4…
34. Владислав Бояринцев (Россия) — 114,4…
48. Александр Баженов (Россия) — 101,7.
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