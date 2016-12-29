Лыжник Вылегжанин получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении

На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера Всемирного антидопингового агентства, соблюдая все правила, передал эти пробирки офицеру WADA, после чего, вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем, а я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям», — написал спортсмен.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Некоторые международные соревнования в России на фоне заявлений иностранных спортсменов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOk2F7GFx5D/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В преддверии нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот. Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS , в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА , соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего , вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь , что в FIS всё проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я ни когда не стоял на пьедестале благодаря запрещённым препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда . К своим наградам я шёл долго и шаг за шагом , через победы на ЭКМ и серебро Чемпионатов Мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на Чемпионате Мира .На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг- проб и никогда к ним не было ни каких претензий . Я за чистый спорт ! К сожалению , до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать ,похоже , не собирается , а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям . Поэтому, сейчас остаётся только ждать какого-либо решения и если понадобиться действовать дальше и отстаивать свою невиновность.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-28T21:21:05+00:00">Dec 28, 2016 at 1:21pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>