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29 декабря 2016, 10:03 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Вылегжанин получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Максим Вылегжанин получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) официальное уведомление о временном отстранении от соревнований. Об этом сообщил сам лыжник на своей странице в сети Instagram.

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На прошлой неделе FIS сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера Всемирного антидопингового агентства, соблюдая все правила, передал эти пробирки офицеру WADA, после чего, вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем, а я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям», — написал спортсмен.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Некоторые международные соревнования в России на фоне заявлений иностранных спортсменов о возможных бойкотах были отменены, в частности, чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.
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