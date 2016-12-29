Лыжник Вылегжанин получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Максим Вылегжанин получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) официальное уведомление о временном отстранении от соревнований. Об этом сообщил сам лыжник на своей странице в сети Instagram.
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