Лыжник Вылегжанин получил от FIS письмо с уведомлением об отстранении

В преддверии нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот. Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS , в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА , соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего , вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь , что в FIS всё проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я ни когда не стоял на пьедестале благодаря запрещённым препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда . К своим наградам я шёл долго и шаг за шагом , через победы на ЭКМ и серебро Чемпионатов Мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на Чемпионате Мира .На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг- проб и никогда к ним не было ни каких претензий . Я за чистый спорт ! К сожалению , до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать ,похоже , не собирается , а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям . Поэтому, сейчас остаётся только ждать какого-либо решения и если понадобиться действовать дальше и отстаивать свою невиновность.

