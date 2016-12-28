Шиффрин победила во втором старте в гигантском слаломе на этапе КМ в Австрии

Во втором старте в гигантском слаломе победу вновь одержала американка Микаэла Шиффрин. Второй результат продемонстрировала француженка Тесса Ворли. Третьей стала немка Виктория Ребенсбург. Россиянка Кристина Крюкова в первой попытке заняла 53-е место и во вторую попытку не попала.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг

Женщины. Гигантский слалом. Второй старт

1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.09,40.

2. Тесса Ворли (Франция) — 2.09,55.

3. Виктория Ребенсбург (Германия) — 2.09,58.