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28 декабря 2016, 17:03 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Шиффрин победила во втором старте в гигантском слаломе на этапе КМ в Австрии

В Земмеринге (Австрия) продолжается седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту у женщин.

Во втором старте в гигантском слаломе победу вновь одержала американка Микаэла Шиффрин. Второй результат продемонстрировала француженка Тесса Ворли. Третьей стала немка Виктория Ребенсбург. Россиянка Кристина Крюкова в первой попытке заняла 53-е место и во вторую попытку не попала.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг
Женщины. Гигантский слалом. Второй старт
1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.09,40.
2. Тесса Ворли (Франция) — 2.09,55.
3. Виктория Ребенсбург (Германия) — 2.09,58.
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