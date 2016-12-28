Большунов выиграл гонку на 30 км классическим ходом на «Красногорской лыжне»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 30 километров классическим стилем, которая прошла в рамках «Красногорской лыжни».
В среду Большунов преодолел дистанцию соревнований в Подмосковье за 1 час 14 минут 11,43 секунды. Второе место занял Никита Ступак (1:15.02,40), третьим стал Дмитрий Япаров (1:15.02,86).
«Красногорская лыжня» проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и является этапом Континентального кубка.
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