Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28285619/
28 декабря 2016, 15:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Большунов выиграл гонку на 30 км классическим ходом на «Красногорской лыжне»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 30 километров классическим стилем, которая прошла в рамках «Красногорской лыжни».

В среду Большунов преодолел дистанцию соревнований в Подмосковье за 1 час 14 минут 11,43 секунды. Второе место занял Никита Ступак (1:15.02,40), третьим стал Дмитрий Япаров (1:15.02,86).

«Красногорская лыжня» проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и является этапом Континентального кубка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года