Фристайлистка Хольмлунд в состоянии комы была перевезена из Италии в Швецию
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по фристайлу в ски-кроссе Анна Хольмлунд перевезена в состоянии комы из Италии на ее родину в Швецию, где спортсменку поместили в одну из больниц Стокгольма, сообщает АП.
Хольмлунд на прошлой неделе получила тяжелую
Как заявил врач шведской федерации
«Анна остается в состоянии комы и должна находиться в палате интенсивной терапии», — сказал Сванберг.
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