Фристайлистка Хольмлунд в состоянии комы была перевезена из Италии в Швецию

Хольмлунд на прошлой неделе получила тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения на тренировке в Италии. Врачи в клинике в итальянском Больцано диагностировали у спортсменки кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию, после чего она была помещена в состояние медикаментозной комы.

Как заявил врач шведской федерации ски-кросса Якоб Сванберг, состояние Хольмлунд стабилизировалось, и она была перевезена в больницу Каролинского института Стокгольма.

«Анна остается в состоянии комы и должна находиться в палате интенсивной терапии», — сказал Сванберг.