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28 декабря 2016, 14:22 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Фристайлистка Хольмлунд в состоянии комы была перевезена из Италии в Швецию

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по фристайлу в ски-кроссе Анна Хольмлунд перевезена в состоянии комы из Италии на ее родину в Швецию, где спортсменку поместили в одну из больниц Стокгольма, сообщает АП.

Хольмлунд на прошлой неделе получила тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения на тренировке в Италии. Врачи в клинике в итальянском Больцано диагностировали у спортсменки кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию, после чего она была помещена в состояние медикаментозной комы.

Как заявил врач шведской федерации ски-кросса Якоб Сванберг, состояние Хольмлунд стабилизировалось, и она была перевезена в больницу Каролинского института Стокгольма.

«Анна остается в состоянии комы и должна находиться в палате интенсивной терапии», — сказал Сванберг.
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Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в Швецию

Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в Швецию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи фристайлистка Анна Хольмлунд, введенная в медикаментозную кому после черепно- мозговой травмы, полученной во время тренировки, перевезена в больницу в Швецию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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