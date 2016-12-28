Введенная в кому фристайлистка Хольмлунд перевезена в больницу в Швецию
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи фристайлистка Анна Хольмлунд, введенная в медикаментозную кому после черепно- мозговой травмы, полученной во время тренировки, перевезена в больницу в Швецию. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Видимо, что-то случилось...
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Доктор спортсменки Якоб Сванберг отметил, что состояние Хольмлунд было достаточно стабильное для ее перевоза в шведскую больницу. Он также добавил, что «Анна до сих пор остается в коме и будет наблюдаться в отделении интенсивной терапии».
Инцидент произошел в итальянском городе Больцано 19 декабря, где спортсменка готовилась к этапу Кубка мира в Иннихене. Во время одного из заездов Хольмлунд потеряла равновесие и ударилась головой, после чего потеряла сознание. Она была доставлена на вертолете в больницу, где ей сделали срочную операцию. Отмечается, что у 29-летней спортсменки также диагностировано кровоизлияние в мозг.
Шведка выступает в дисциплине
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