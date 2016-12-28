Ольга Рочева выиграла гонку на 15 км классическим ходом на «Красногорской лыжне»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Ольга Рочева стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на «Красногорской лыжне», которая проходит в Подмосковье.
Рочева в среду преодолела соревновательную дистанцию за 43 минуты 2,2 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева, отставшая от Рочевой на 18 секунд. Третьей стала Лариса Рясина (+22 с).
«Красногорская лыжня» проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и является этапом Континентального кубка.
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