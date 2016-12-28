Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28282873/
28 декабря 2016, 12:51 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Ольга Рочева выиграла гонку на 15 км классическим ходом на «Красногорской лыжне»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Ольга Рочева стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на «Красногорской лыжне», которая проходит в Подмосковье.

Рочева в среду преодолела соревновательную дистанцию за 43 минуты 2,2 секунды. Второе место заняла Наталья Непряева, отставшая от Рочевой на 18 секунд. Третьей стала Лариса Рясина (+22 с).

«Красногорская лыжня» проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) и является этапом Континентального кубка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года