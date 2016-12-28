Ольга Рочева выиграла гонку на 15 км классическим ходом на «Красногорской лыжне»

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.