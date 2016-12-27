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27 декабря 2016, 20:00 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Об этом говорится в официальном заявлении лыжников которое оказалось в распоряжении ТАСС. Увеличить
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В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приему запрещенных субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо ФИС не содержит. Отстранение основывается на опубликованных докладах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

«Предположение, что пробирки с пробами могли несанкционированно открываться, не означает автоматически, что пробы были «нечистыми», — подчеркивается в заявлении.

Только предположения

«Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьезных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако дело Александра Легкова и Евгения Белова — это не тот случай. Только лишь предположений, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций», — говорится в заявлении спортсменов.

В документе также говорится, что на сегодня нет оснований предполагать, что лыжники употребляли основанный на алкоголе допинговый коктейль под названием «Дюшес».
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Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта «Тур де Ски»

Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта «Тур де Ски»

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстраненные от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них предварительную дисквалификацию до старта «Тур де Ски», поскольку достоверных фактов их вины не представлено. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
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