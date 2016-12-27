Родченков догнал Легкова
Почему у олимпийского чемпиона Александра Легкова и других отстраненных российских лыжников есть надежда на спасение.
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сегодня официально подтвердила, что ведущие российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом и пропустят многодневку «Тур де Ски», которая стартует 31 декабря. Ранее стало известно об аналогичных отстранениях участниц Игр в Сочи Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Но в случаях с шестью лыжниками отстранение еще не значит автоматическую дисквалификацию — у спортсменов еще есть надежда.
НЕУЖЕЛИ СКАЗКА ОКАЗАЛАСЬ ФАЛЬШИВКОЙ?
В Олимпийском комитете России в эти предновогодние дни пустынно и отнюдь не празднично. Идешь по коридорам, смотришь на развешанные на стенах яркие фотографии олимпийских призеров Сочи-2014 и думаешь: сколько из этих снимков придется теперь снять? МОК пока объявил о 28 отстраненных участниках Олимпиады в Сочи, имена шести из них — представителей лыжных гонок — мы теперь точно знаем. Время неприятных откровений только начинается, но уже хочется перемотать этот отрезок истории вперед.
Пожалуй, самым болезненным пока стало упоминание в «черном списке» олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. Та Сашина победа в заключительной гонке на дистанции 50 км, а затем и награждение на Олимпийском стадионе во время церемонии закрытия — один из самых драматичных и красивых моментов Игр. Настоящая сказка о том, как Легкову много лет не везло, но в самый решающий момент он переломил спортивную фортуну и вписал свое имя в историю. Теперь МОК утверждает, что сказка была фальшивкой….
В обычной практике спортивного права временное отстранение практически всегда означает последующую дисквалификацию. В случае, если в виновности спортсмена остаются сомнения, чиновники предпочитают позволить ему выступать до окончания расследования. Так, например, поступил Международный союз биатлонистов, где были отстранены пока всего два спортсмена, хотя расследование ведется против гораздо большего числа россиян.
Для Легкова, Вылегжанина и Белова отстранение означает пропуск одного из главных стартов сезона, многодневки «Тур де Ски». Тот же Легков набрал форму, на последнем этапе Кубка мира впервые после долгого перерыва поднялся на подиум и, очевидно, готовился к «Туру» самым серьезным образом. Отстраняя россиян от участия в многодневке, МОК тем самым подставил их под двойной удар.
В ЧЕМ СЛАБОЕ МЕСТО ОБВИНЕНИЙ МОК
Тем не менее, в истории с отстранением все совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, важно понимать, что всех шестерых лыжников отстранили на основании царапин и других следов постороннего вмешательства в
И вот тут мы подходим, пожалуй, к главному слабому месту в обвинительной базе МОК. Спортсменов обвиняют в махинациях с пробами, но при этом нет доказательств, что эти махинации были совершены именно спортсменами, а не работниками лаборатории,
Стоит учесть также, что состав названной МОК шестерки выглядит крайне странно. Тот же Легков на момент сочинской Олимпиады тренировался в группе с иностранными специалистами Рето Бургермайстером и Изабель Кнауте и практически все время — то есть и сборы, и соревнования — проводил заграницей. А это исключает как возможность скрыться от
Или взять женскую часть списка — Юлия Иванова и Евгения Шаповалова, в отличие от Легкова, лидерами команды не считались. Зачем было идти на столь серьезный риск, как подмена проб на домашней Олимпиаде, ради спортсменок, которых даже заядлые оптимисты не считали претендентами на награды? В общем, даже если дисквалификация со стороны МОК последует, российские лыжники наверняка оспорят ее в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. И там при условии грамотной юридической поддержки у них будет немало шансов доказать свою непричастность. Как мы уже убедились накануне и во время Олимпиады в Рио, у арбитров CAS хватает мужество принимать объективные решения, даже если они кажутся
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