Родченков догнал Легкова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сегодня официально подтвердила, что ведущие российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований Международным олимпийским комитетом и пропустят многодневку «Тур де Ски», которая стартует 31 декабря. Ранее стало известно об аналогичных отстранениях участниц Игр в Сочи Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. Но в случаях с шестью лыжниками отстранение еще не значит автоматическую дисквалификацию — у спортсменов еще есть надежда.

НЕУЖЕЛИ СКАЗКА ОКАЗАЛАСЬ ФАЛЬШИВКОЙ?

В Олимпийском комитете России в эти предновогодние дни пустынно и отнюдь не празднично. Идешь по коридорам, смотришь на развешанные на стенах яркие фотографии олимпийских призеров Сочи-2014 и думаешь: сколько из этих снимков придется теперь снять? МОК пока объявил о 28 отстраненных участниках Олимпиады в Сочи, имена шести из них — представителей лыжных гонок — мы теперь точно знаем. Время неприятных откровений только начинается, но уже хочется перемотать этот отрезок истории вперед.

Пожалуй, самым болезненным пока стало упоминание в «черном списке» олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. Та Сашина победа в заключительной гонке на дистанции 50 км, а затем и награждение на Олимпийском стадионе во время церемонии закрытия — один из самых драматичных и красивых моментов Игр. Настоящая сказка о том, как Легкову много лет не везло, но в самый решающий момент он переломил спортивную фортуну и вписал свое имя в историю. Теперь МОК утверждает, что сказка была фальшивкой….

В обычной практике спортивного права временное отстранение практически всегда означает последующую дисквалификацию. В случае, если в виновности спортсмена остаются сомнения, чиновники предпочитают позволить ему выступать до окончания расследования. Так, например, поступил Международный союз биатлонистов, где были отстранены пока всего два спортсмена, хотя расследование ведется против гораздо большего числа россиян.

Для Легкова, Вылегжанина и Белова отстранение означает пропуск одного из главных стартов сезона, многодневки «Тур де Ски». Тот же Легков набрал форму, на последнем этапе Кубка мира впервые после долгого перерыва поднялся на подиум и, очевидно, готовился к «Туру» самым серьезным образом. Отстраняя россиян от участия в многодневке, МОК тем самым подставил их под двойной удар. Во-первых, спортсмены еще до признания факта своей вины лишились права выступать, а во-вторых, их имена стали известны общественности. Как-то иначе объяснить отсутствие в заявке на многодневку лидеров команды президент федерации Елена Вяльбе просто не могла.

В ЧЕМ СЛАБОЕ МЕСТО ОБВИНЕНИЙ МОК

Тем не менее, в истории с отстранением все совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, важно понимать, что всех шестерых лыжников отстранили на основании царапин и других следов постороннего вмешательства в допинг-пробы. То есть упоминания во второй части доклада Макларена, какими бы они ни были, тут не причем. Легков отстранен не за то, что Родченков в одном из писем назвал его «тупицей», а Вылегжанин — тоже не потому, что якобы использовал запрещенный совсем недавно стимулятор триметазидин. Дело только в сочинских пробах, и ни в чем другом.

И вот тут мы подходим, пожалуй, к главному слабому месту в обвинительной базе МОК. Спортсменов обвиняют в махинациях с пробами, но при этом нет доказательств, что эти махинации были совершены именно спортсменами, а не работниками лаборатории, допинг-офицерами и другими чиновниками. Наверняка Легков и компания будут утверждать, что не имели к вскрытию проб ни малейшего отношения. И вот тут вопрос: можно ли наказать атлета за то, что он по всем правилам сдал допинг-пробу, подписал протокол, а уже потом некие люди эту пробу вскрыли? Иных доказательств, что между спортсменами и работниками лаборатории существовал сговор, кроме слов Григория Родченкова, похоже, не существует. Проверить, были ли сочинские пробы названных спортсменов на самом деле «чистыми» или «грязными», теперь невозможно.

Стоит учесть также, что состав названной МОК шестерки выглядит крайне странно. Тот же Легков на момент сочинской Олимпиады тренировался в группе с иностранными специалистами Рето Бургермайстером и Изабель Кнауте и практически все время — то есть и сборы, и соревнования — проводил заграницей. А это исключает как возможность скрыться от допинг-офицеров, так и вероятность каких-либо манипуляций с пробами в зарубежных лабораториях. Более того, и Легков, и Максим Вылегжанин сразу после Олимпиады в Сочи поехали на зарубежные этапы Кубка мира, где выступали успешно и сдали «чистые» допинг-пробы. То есть в стремлении укрыться от контроля или сдавать пробы только в России их упрекнуть невозможно.