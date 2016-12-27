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27 декабря 2016, 19:44 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта «Тур де Ски»

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстраненные от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов потребуют снять с них предварительную дисквалификацию до старта «Тур де Ски», поскольку достоверных фактов их вины не представлено. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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«Интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн, который еще до старта гонки “Тур де Ски” официально потребует отмену предварительной дисквалификации», — говорится в заявлении.

В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет с 31 декабря по 8 января.

Вины не признают

«Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещенных препаратов и не пользовались запрещенными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как это описывается в отчете Макларена», — отмечается в документе.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в котором утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 года, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Многие соревнования на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были отменены: в частности, Россия не примет чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.
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Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробы

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова произошло по причине обнаружения следов вскрытия на пробирках с их допинг-пробами, которые были взяты на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом говорится в официальном заявлении лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
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