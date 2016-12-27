«В сторону Легкова, Вылегжанина и других нет никаких обвинений»

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Теперь перечисленные спортсмены пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», который стартует 31 декабря.

— Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS, — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Напомним, FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований. Ранее были названы имена Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

— Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов, — добавила Вяльбе.

Ранее Легков категорично опроверг данные доклада Макларена:

— Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация. Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.

Но как оказалось, правильное решение в Международной федерации лыжного спорта не приняли.

Не лишним будет напомнить, что Легков на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4×10 км, Вылегжанин — серебро в 50-киллометровой гонке, а также он добавил себе в копилку серебро в командном спринте и эстафете 4×10 км. Петухов в свою очередь в Сочи остался без медалей, а в Ванкувере-2010 завоевывал бронзу в командном спринте.

ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ

Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ, старший тренер дистанционной группы мужской сборной России.

— Очень плохо, что сейчас вся Европа находится на каникулах, поэтому что-либо предпринять перед «Тур де Ски» нереально. Хотя заключены контракты, спортсмены теряют деньги. Думаю, что здесь специально выбрано время, чтобы никто ничего не мог предпринять. Все разбирательства будут уже после Нового года. Если бы мои слова что-то решали, то я бы высказался. Но эти люди ничего не видят и не слышат. У них есть политика, которую они выбрали, и теперь больше их ничего не интересует.

В любой форме, в любой интерпретации эти новости неприятны. Дело в том, что отстраняют спортсменов, у которых выявили механическое повреждение проб. Я не знаю, как вообще это назвать. Спортсмены сдают допинг в присутствии комиссаров, затем пробирки закрываются и передаются ВАДА. Комиссары ВАДА занимаются всеми этими пробами, отвечают за их сохранность. Спортсмены здесь при чем? (Р-Спорт).

Никита КРЮКОВ, олимпийский чемпион-2010.

— Слышал, что ребята отстранены от всех международных состязаний на период разбирательств. Конечно, когда отстраняют лидеров, это большая потеря для всей национальной сборной. Даже если одного. А тут даже незнаю, что сказать. Это большой удар по всему лыжному спорту в нашей стране.

— Эти спортсмены теперь могут потерять медали Олимпиадыв Сочи?

— У них самих лучше об этом спросите. Я же сам медалист Игр в Сочи, а моя фамилия фигурировала во втором докладеМакларена. Но я не боюсь, потому что для меня эта Олимпиада — уже пройденный этап. Я был готов к ней на 100 процентов. А раз уж сейчас ведется такая политическая война или битва, то тут не спортсмены должны переживать. Наше дело — бегать и показывать результат, а всем остальным должны заниматься другие люди. А перед Играми в Рио спортсмены ходили по судам, в CAS — делали все возможное, чтобы их допустили. А в итоге ничего не получилось. В чем смысл переживаний тогда?

— Может, в таком случае, дадите совет своим коллегам не волноваться?

— Им и так уже надавали столько советов за последнее время. Со мной в одной команде Алексей Петухов. Когда его отстранили, написал ему. Он сказал: «Не понял, что это такое».

— Не ожидал?

— Да никто не ожидал! Это неприятная тема. И для меня, и для ребят. Завтра кто-угодно может оказаться в списке.

— Даже вы?

— С учетом того, как складывается ситуация, не исключаю такого развития событий. Я же ведь медалист сочинской Олимпиады. Почему бы им и меня не отстранить?

Сергей КРЯНИН, вице-президент федерации лыжных гонок России.

— Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена, — сказал Крянин. — Решение будет принято только 9—10 января , если еще какая-нибудь комиссия соберется.

— Что грозит нашим спортсменам?

— В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещенных препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг.

— Если обвинение не в адрес спортсменов, то на кого оно направлено?

— Не знаю. Может быть, в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но по моей информации российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе А, ни Б следов применения запрещенных препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров — это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на «Тур де Ски», потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди еще чемпионат мира в Лахти.

— Верите, что на чемпионате мира российская команда примет участие в полном составе?

— Конечно. Верю и надеюсь. Мне только это и остается делать.