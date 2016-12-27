«В сторону Легкова, Вылегжанина и других нет никаких обвинений»
Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. «СЭ» внимательно следит за развитием ситуации. За ужесточение мер борьбы с допингом выступили три действующих российских лыжницы.
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Теперь перечисленные спортсмены пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», который стартует 31 декабря.
— Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS, — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Напомним, FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований. Ранее были названы имена Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.
— Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов, — добавила Вяльбе.
Ранее Легков категорично опроверг данные доклада Макларена:
— Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация. Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.
Но как оказалось, правильное решение в Международной федерации лыжного спорта не приняли.
Не лишним будет напомнить, что Легков на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4×10 км, Вылегжанин — серебро в 50-киллометровой гонке, а также он добавил себе в копилку серебро в командном спринте и эстафете 4×10 км. Петухов в свою очередь в Сочи остался без медалей, а в Ванкувере-2010 завоевывал бронзу в командном спринте.
ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ
Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ, старший тренер дистанционной группы мужской сборной России.
— Очень плохо, что сейчас вся Европа находится на каникулах, поэтому
В любой форме, в любой интерпретации эти новости неприятны. Дело в том, что отстраняют спортсменов, у которых выявили механическое повреждение проб. Я не знаю, как вообще это назвать. Спортсмены сдают допинг в присутствии комиссаров, затем пробирки закрываются и передаются ВАДА. Комиссары ВАДА занимаются всеми этими пробами, отвечают за их сохранность. Спортсмены здесь при чем? (Р-Спорт).
Никита КРЮКОВ, олимпийский чемпион-2010.
— Слышал, что ребята отстранены от всех международных состязаний на период разбирательств. Конечно, когда отстраняют лидеров, это большая потеря для всей национальной сборной. Даже если одного. А тут даже незнаю, что сказать. Это большой удар по всему лыжному спорту в нашей стране.
— Эти спортсмены теперь могут потерять медали Олимпиадыв Сочи?
— У них самих лучше об этом спросите. Я же сам медалист Игр в Сочи, а моя фамилия фигурировала во втором докладеМакларена. Но я не боюсь, потому что для меня эта Олимпиада — уже пройденный этап. Я был готов к ней на 100 процентов. А раз уж сейчас ведется такая политическая война или битва, то тут не спортсмены должны переживать. Наше дело — бегать и показывать результат, а всем остальным должны заниматься другие люди. А перед Играми в Рио спортсмены ходили по судам, в CAS — делали все возможное, чтобы их допустили. А в итоге ничего не получилось. В чем смысл переживаний тогда?
— Может, в таком случае, дадите совет своим коллегам не волноваться?
— Им и так уже надавали столько советов за последнее время. Со мной в одной команде Алексей Петухов. Когда его отстранили, написал ему. Он сказал: «Не понял, что это такое».
— Не ожидал?
— Да никто не ожидал! Это неприятная тема. И для меня, и для ребят. Завтра
— Даже вы?
— С учетом того, как складывается ситуация, не исключаю такого развития событий. Я же ведь медалист сочинской Олимпиады. Почему бы им и меня не отстранить?
Сергей КРЯНИН,
— Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена, — сказал Крянин. — Решение будет принято только
— Что грозит нашим спортсменам?
— В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещенных препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг.
— Если обвинение не в адрес спортсменов, то на кого оно направлено?
— Не знаю. Может быть, в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но по моей информации российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе А, ни Б следов применения запрещенных препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров — это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на «Тур де Ски», потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди еще чемпионат мира в Лахти.
— Верите, что на чемпионате мира российская команда примет участие в полном составе?
— Конечно. Верю и надеюсь. Мне только это и остается делать.
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