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27 декабря 2016, 19:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжница Пиетиля-Хольмнер травмировала колено на этапе КМ в Земмеринге

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Шведская горнолыжница Мария Пиетиля-Хольмнер была госпитализирована с травмой колена после падения во время этапа Кубка мира в гигантском слаломе, который прошел в австрийском Земмеринге, сообщает Expressen.

Спортсменка получила повреждение после падения во второй попытке. Хольмнер упала и врезалась в ограждение. Спортсменка сумела подняться при помощи сотрудников ее команды, а после ее увезли на машине скорой помощи. В настоящее время Пиетиля-Хольмнер проходит медицинское обследование.

Победителем соревнований в Земмеринге стала американка Микаэла Шиффрин. Второе место заняла француженка Тесса Ворле, третьей стала итальянка Мануэла Мёльгг.
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Новости Лыжного спорта

Шведская горнолыжница Хольмнер госпитализирована после падения на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пятикратный призер чемпионатов мира по горнолыжному спорту шведка Мария Пиетиля Хольмнер госпитализирована после падения в ходе соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Об этом сообщает шведская газета Еxpressen.
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