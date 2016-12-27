Горнолыжница Пиетиля-Хольмнер травмировала колено на этапе КМ в Земмеринге
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Шведская горнолыжница Мария Пиетиля-Хольмнер была госпитализирована с травмой колена после падения во время этапа Кубка мира в гигантском слаломе, который прошел в австрийском Земмеринге, сообщает Expressen.
Спортсменка получила повреждение после падения во второй попытке. Хольмнер упала и врезалась в ограждение. Спортсменка сумела подняться при помощи сотрудников ее команды, а после ее увезли на машине скорой помощи. В настоящее время
Победителем соревнований в Земмеринге стала американка Микаэла Шиффрин. Второе место заняла француженка Тесса Ворле, третьей стала итальянка Мануэла Мёльгг.
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