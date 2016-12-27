Наши лыжники отстранены от «Тур де Ски». Развитие событий

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«СЭ» внимательно следит за развитием ситуации. За ужесточение мер борьбы с допингом выступили три действующих российских лыжницы.

Теперь перечисленные спортсмены пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», который стартует 31 декабря.

— Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS, — цитирует «Р-Спорт» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Напомним, FIS по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отстранила шесть лыжников сборной России, участвовавших в Играх-2014, от международных соревнований. Ранее были названы имена Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой.

— Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов, — добавила Вяльбе.

Ранее Легков категорично опроверг данные доклада Макларена:

— Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация. Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.

Но как оказалось, правильное решение в Международной федерации лыжного спорта не приняли.

Не лишним будет напомнить, что Легков на Олимпиаде в Сочи выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4×10 км, Вылегжанин — серебро в 50-киллометровой гонке, а также он добавил себе в копилку серебро в командном спринте и эстафете 4×10 км. Петухов в свою очередь в Сочи остался без медалей, а в Ванкувере-2010 завоевывал бронзу в командном спринте.