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https://sport.mail.ru/news/skiing/28274791/
27 декабря 2016, 17:27 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Перевозчиков: FIS выбрала время с отстранением так, что россиянам нечего предпринять

Международная федерация лыжного спорта (FIS) специально выбрала время перед Новым годом для объявления об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований, чтобы российская сторона не успела ничего предпринять, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер дистанционной группы мужской сборной России Олег Перевозчиков.

FIS 23 декабря по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Ими оказались Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов.

«Очень плохо, что сейчас вся Европа находится на каникулах, поэтому что-либо предпринять перед “Тур де Ски” нереально, — сказал Перевозчиков по телефону. — Хотя заключены контракты, спортсмены теряют деньги. Думаю, что здесь специально выбрано время, чтобы никто и ничто не мог предпринять. Все разбирательства будут уже после новогодних праздников. Если бы мои слова что-то решали, то я бы высказался. Но эти люди ничего не видят и не слышат. У них есть политика, которую они выбрали, и теперь больше их ничего не интересует».

После решения FIS Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников касается механических повреждений пробирок.

«В любой форме, в любой интерпретации эти новости неприятны, — добавил собеседник агентства. — Дело в том, что отстраняют спортсменов, у которых выявили механическое повреждение проб. Я не знаю, как вообще это назвать. Спортсмены сдают допинг в присутствии комиссаров, затем пробирки закрываются и передаются WADA. Комиссары WADA занимаются всеми этими пробами, отвечают за их сохранность. Спортсмены здесь при чем?».

По мнению Перевозчикова, целесообразнее было бы проверить другие пробы спортсменов, которые были сданы после Олимпиады в Сочи.
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