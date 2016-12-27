Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМ
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстраненные от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов продолжают готовиться к чемпионату мира в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской дистанционной команды России Олег Перевозчиков.
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В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований
«Ребята пропускают “Тур де Ски”, но все еще сохраняют возможность выступить на чемпионате мира. Поэтому, несмотря ни на что, они продолжают тренироваться, ведь речь идет только об отстранении, а не о дисквалификации. Другое дело, что нет точной информации, когда будет завершено расследование», — сказал Перевозчиков.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в котором утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. В частности, МОК заявил, что перепроверит все
Многие соревнования на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были отменены: в частности, Россия не примет чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.
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