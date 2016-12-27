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27 декабря 2016, 17:26 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМ

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отстраненные от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов продолжают готовиться к чемпионату мира в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской дистанционной команды России Олег Перевозчиков.

Спортсмены отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Увеличить
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В минувшую пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что шесть членов сборной России по лыжным гонкам временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ими оказались Легков, Вылегжанин, Белов и Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Ребята пропускают “Тур де Ски”, но все еще сохраняют возможность выступить на чемпионате мира. Поэтому, несмотря ни на что, они продолжают тренироваться, ведь речь идет только об отстранении, а не о дисквалификации. Другое дело, что нет точной информации, когда будет завершено расследование», — сказал Перевозчиков.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в котором утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. В частности, МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 года, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

Многие соревнования на фоне заявлений иностранцев о возможных бойкотах были отменены: в частности, Россия не примет чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по биатлону, конькобежному спорту, финал Кубка мира по лыжным гонкам.
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