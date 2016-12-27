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27 декабря 2016, 17:26 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Шведская горнолыжница Хольмнер госпитализирована после падения на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пятикратный призер чемпионатов мира по горнолыжному спорту шведка Мария Пиетиля Хольмнер госпитализирована после падения в ходе соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Об этом сообщает шведская газета Еxpressen.

Соревнования прошли во вторник, победу одержала американка Микаэла Шиффрин. Хольмнер в ходе второй попытки столкнулась с ограждением, после чего неудачно приземлилась на голову. Сразу после падения 30-летняя спортсменка была госпитализирована, информации о состоянии ее здоровья нет.

Хольмнер дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира и трижды выигрывала бронзовые медали первенства. Также она трижды одерживала победы на этапах Кубка мира.
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