Шведская горнолыжница Хольмнер госпитализирована после падения на этапе КМ в Австрии

Соревнования прошли во вторник, победу одержала американка Микаэла Шиффрин. Хольмнер в ходе второй попытки столкнулась с ограждением, после чего неудачно приземлилась на голову. Сразу после падения 30-летняя спортсменка была госпитализирована, информации о состоянии ее здоровья нет.

Хольмнер дважды становилась серебряным призером чемпионатов мира и трижды выигрывала бронзовые медали первенства. Также она трижды одерживала победы на этапах Кубка мира.