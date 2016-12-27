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27 декабря 2016, 17:17 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Американка Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе КМ в австрийском Земмеринге

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Земмеринге в гигантском слаломе.

Во вторник Шиффрин проехала две попытки с общим временем 2 минуты 1,81 секунды. Второе место с отставанием от лидера в 0,78 секунды заняла француженка Тесса Ворле, третьей стала итальянка Мануэла Мёльгг (+1,09).

Данный этап Кубка мира должен был пройти 20 декабря во французском Куршевеле, но был отменен по ходу соревнований и перенесен в другой город из-за сильного ветра.
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Шведская горнолыжница Хольмнер госпитализирована после падения на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пятикратный призер чемпионатов мира по горнолыжному спорту шведка Мария Пиетиля Хольмнер госпитализирована после падения в ходе соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в австрийском Земмеринге. Об этом сообщает шведская газета Еxpressen.
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