Американка Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе КМ в австрийском Земмеринге

Во вторник Шиффрин проехала две попытки с общим временем 2 минуты 1,81 секунды. Второе место с отставанием от лидера в 0,78 секунды заняла француженка Тесса Ворле, третьей стала итальянка Мануэла Мёльгг (+1,09).

Данный этап Кубка мира должен был пройти 20 декабря во французском Куршевеле, но был отменен по ходу соревнований и перенесен в другой город из-за сильного ветра.