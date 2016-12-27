Большунов и Матвеева победили в спринте свободным стилем на «Красногорской лыжне»
Лыжники Александр Большунов и Наталья Матвеева стали лучшими в спринте свободным стилем на «Красногорской лыжне», которая является этапом Континентального кубка.
Большунов во вторник преодолел дистанцию за 2 минуты 44,30 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин (2.44,31), замкнул тройку Артур Петров (2.44,41).
Среди женщин победу праздновала Наталья Матвеева, показавшая на финише 3 минуты 5,33 секунды. Второе место у Татьяны Алёшиной (3.6,66), третий результат показала Дарья Веденина (3.8,48).
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