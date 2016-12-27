Президиум ФЛГР утвердил состав сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) специально выбрала время перед Новым годом для объявления об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований, чтобы российская сторона не успела ничего предпринять, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер дистанционной группы мужской сборной России Олег Перевозчиков.