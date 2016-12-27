Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28274003/
27 декабря 2016, 16:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Президиум ФЛГР утвердил состав сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски»

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав на предстоящую лыжную многодневку «Тур де Ски».

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.

Мужская сборная: Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин (текущий лидер Континентального кубка).

Женская сборная: Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина, Анна Нечаевская (текущий лидер Континентального кубка).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Перевозчиков: FIS выбрала время с отстранением так, что россиянам нечего предпринять

Международная федерация лыжного спорта (FIS) специально выбрала время перед Новым годом для объявления об отстранении шестерых российских лыжников от соревнований, чтобы российская сторона не успела ничего предпринять, заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер дистанционной группы мужской сборной России Олег Перевозчиков.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года