Президиум ФЛГР утвердил состав сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски»
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав на предстоящую лыжную многодневку «Тур де Ски».
Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.
Мужская сборная: Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин (текущий лидер Континентального кубка).
Женская сборная: Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина, Анна Нечаевская (текущий лидер Континентального кубка).
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