Лыжники Легков, Белов и Вылегжанин отстранены FIS и не выступят на «Тур де Ски»

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FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок. Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.

«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», — заявила Вяльбе.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.