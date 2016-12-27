Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28274002/
27 декабря 2016, 16:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжники Легков, Белов и Вылегжанин отстранены FIS и не выступят на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Александр Легков, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи, чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Олимпийский чемпион Александр <span class=error>Легков</span> трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи чемпион мира 2015 года Максим <span class=error>Вылегжанин</span> и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Евгений <span class=error>Белов</span> пропустят лыжную <span class=error>многодневку</span> Тур де <span class=error>Ски</span> <nobr>из-за </nobr>временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявила агентству Р-Спорт президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок. Лыжницы Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили свое отстранение.

«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», — заявила Вяльбе.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Вяльбе: Бронзовый призер ОИ-2010 Петухов попал в число отстраненных FIS лыжников

Бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов попал в число лыжников, временно отстраненных от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года