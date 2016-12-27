Большунов и Матвеева победили в спринте на «Красногорской лыжне»

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина проводит сбор в Алма-Ате, где опробует большой трамплин в рамках подготовки к этапам Кубка мира в Оберстдорфе, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.