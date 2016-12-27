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27 декабря 2016, 15:52 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Большунов и Матвеева победили в спринте на «Красногорской лыжне»

В Красногорске продолжается этап континентального Кубка по лыжным гонкам — «Красногорская лыжня».

В индивидуальном спринте свободным стилем победы одержали Александр Большунов и Наталья Матвеева.

Лыжные гонки. «Красногорская лыжня». Красногорск
Мужчины. Индивидуальный спринт свободным стилем
1. Александр Большунов (Тюменская область — Брянская область).
2. Алексей Червоткин (Москва).
3. Артур Петров (ХМАО-Югра).

Женщины. Индивидуальный спринт свободным стилем
1. Наталья Матвеева (Москва).
2. Татьяна Алёшина (Тюменская область).
3. Дарья Веденина (Тюменская область).
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