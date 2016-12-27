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27 декабря 2016, 15:01 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Горнолыжник Янсруд победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Италии

В Санта-Катарине (Италия) стартовал восьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту у мужчин.

В супергиганте победу одержал олимпийский чемпион 2014 года норвежец Кьетиль Янсруд. Второй результат продемонстрировал австриец Ханнес Райхельт. Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Парис.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Санта-Катарина
Мужчины. Супергигант
1. Кьетиль Янсруд (Норвегия) — 1.30,88.
2. Ханнес Райхельт (Австрия) — 1.31,48.
3. Доминик Парис (Италия) — 1.31,53.
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