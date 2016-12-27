Дубровский: Российские летающие лыжницы опробуют большой трамплин на сборе в Алма-Ате

Следующий этап женского Кубка мира пройдет 7—8 января в немецком Оберстдорфе на большом трамплине. Ранее соревнования у женщин проводились на среднем трамплине.

«У девочек большой перерыв в Кубке мира, следующий этап пройдет в Оберстдорфе, впервые — на большом трамплине, — заявил Дубровский по телефону. — Сейчас команда на сборе в Алма-Ате до 29 декабря, условия прекрасные. Пока тренируются на трамплине К-90, но планируют в конце сбора два-три дня попрыгать на большом трамплине. Ира (Аввакумова), например, очень любит большие трамплины. Надеемся, что покажут хорошие результаты, на уровне второго дня в Нижнем Тагиле».