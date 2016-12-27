Дубровский: Российские летающие лыжницы опробуют большой трамплин на сборе в Алма-Ате
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина проводит сбор в Алма-Ате, где опробует большой трамплин в рамках подготовки к этапам Кубка мира в Оберстдорфе, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.
Следующий этап женского Кубка мира пройдет
«У девочек большой перерыв в Кубке мира, следующий этап пройдет в Оберстдорфе, впервые — на большом трамплине, — заявил Дубровский по телефону. — Сейчас команда на сборе в
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