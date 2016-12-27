Канадец Фиринг продолжит представлять РФ в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бывший старший тренер сборной РФ по могулу Стивен Фиринг продолжит представлять Россию в подкомитете Международной федерации лыжного спорта (FIS) по могулу и лыжной акробатике. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
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Ранее сообщалось, что канадский специалист освобожден от должности старшего тренера национальной команды, этот пост занял Николай Шимбуев. Также сборную России покинули тренер по акробатической подготовке Дин Дарси Доунс и тренер Джим Гордон Шиман.
«Несмотря на то, что мы расстаемся со Стивеном Фирингом, он продолжит представлять Россию в подкомитете FIS по могулу и лыжной акробатике, — сказал Курашов. — Мы договорились продолжать работать совместно с Фирингом. Это очень хороший специалист».
По словам главы ФФР, отставка канадца состоялась по обоюдному согласию сторон. «Хочу подчеркнуть, что мы расстались с Фирингом не
Фиринг стал старшим тренером российской команды могулистов в 2010 году.
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