Дубровский: Двое летающих лыжников из России должны быть в тридцатке на «Турне»
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Задачей-минимум для российских летающих лыжников на «Турне четырех трамплинов» является попадание двух спортсменов в тридцатку сильнейших, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.
«Турне четырех трамплинов» стартует 29 декабря в немецком Оберстдорфе, а завершается в австрийском Бишофсхофене 6 января.
«Думаю, что задачи те же, что и в первом периоде. Максимальное количество раз попасть в 30 сильнейших. (Евгений) Климов и (Денис) Корнилов это подтвердили на старте сезона, Климов стабильно попадает в двадцатку. Так что для него не будет завышенной задача закрепиться в первой двадцатке. Денису Корнилову предстоит доказать, что попадание два раза в очки в Энгельберге не было случайностью, а является закономерностью. Думаю, что он и сам ставит перед собой такую минимальную задачу. Думаю, что
«(Дмитрий) Васильев и (Роман) Трофимов, которые также поехали на турне, заслуживают быть там представленными. Видим, что оба в Энгельберге не просто прошли квалификацию, а уже подобрались к тридцатке», — добавил собеседник агентства.
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