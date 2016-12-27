Дубровский: Двое летающих лыжников из России должны быть в тридцатке на «Турне»

«Турне четырех трамплинов» стартует 29 декабря в немецком Оберстдорфе, а завершается в австрийском Бишофсхофене 6 января.

«Думаю, что задачи те же, что и в первом периоде. Максимальное количество раз попасть в 30 сильнейших. (Евгений) Климов и (Денис) Корнилов это подтвердили на старте сезона, Климов стабильно попадает в двадцатку. Так что для него не будет завышенной задача закрепиться в первой двадцатке. Денису Корнилову предстоит доказать, что попадание два раза в очки в Энгельберге не было случайностью, а является закономерностью. Думаю, что он и сам ставит перед собой такую минимальную задачу. Думаю, что задача-максимум — попадание трех спортсменов в тридцатку, а задача-минимум — попадание двух», — заявил Дубровский по телефону.

«(Дмитрий) Васильев и (Роман) Трофимов, которые также поехали на турне, заслуживают быть там представленными. Видим, что оба в Энгельберге не просто прошли квалификацию, а уже подобрались к тридцатке», — добавил собеседник агентства.