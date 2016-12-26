Перевозчиков: Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде

Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков в интервью «Советскому спорту» рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте разметила пресс-релиз о том, что шестеро лыжников из России временно отстранены от соревнований.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря. Против лыжников открыты дисциплинарные дела. Имена спортсменов в пресс-релизе не указаны. Однако по некоторым сведениям, среди отстраненных Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

В пятницу никто из официальных лиц Федерации лыжных гонок России, либо спортсменов или тренеров не был доступен для комментариев. Однако вчера «Советскому спорту» удалось побеседовать со старшим тренером мужской сборной России Олегом Перевозчиковым.

— Среди шести отстраненных ваших двое?

— Да, двое — Максим Вылегжанин и Евгений Белов.

— Они уже получили официальную бумагу из FIS? Что им инкриминируется?

— Ни в каком нарушении антидопингового кодекса ребят не обвиняют. Есть подозрения на механические нарушения на пробирках с их пробами. И все. Это же маразм! Что спортсмен может сделать со своими пробирками?! Ведь непосредственно при сдаче допинг-пробы присутствует офицер WADA. Он полностью контролирует процесс, а затем составляется протокол.

— Но полагаю, в документах WADA, направленных в FIS, сообщается о том, что манипуляции с пробами происходили в антидопинговой лаборатории во время Игр в Сочи, а не при сдаче проб, о чем говорилось в докладе главы независимой комиссии Международного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

— Если б в пробирке нашли запрещенный препарат, тогда согласен: виноваты спортсмен, тренер и врач. Но здесь-то в чем вина спортсмена, за что его отстраняют?

— Вы сейчас проводите сбор в Сочи?

— Да, на Хмелевских озерах. Готовимся к «Тур де Ски».

— Вылегжанин и Белов остались на сборе после того, как в пятницу стало известно об их отстранении?

— Несмотря ни на что, мы продолжаем подготовку. В нынешнем сезоне у нас важный старт — чемпионат мира. Да, ребят временно отстранили, на «Тур де Ски» они уже не смогут выступить, но, думаю, это недоразумение разрешится. Поэтому мы работаем строго по нашему плану подготовки.

— Вы надеетесь, что до чемпионата мира все проясниться и отстраненные лыжники смогут на нем выступить?

— Если у людей из FIS есть хоть какая-то логика, то правда должна восторжествовать. А если это намеренная акция против российских лыжников, то это отстранение лишь повод.

— Как сами спортсмены и остальные члены сборной отреагировали в минувшую пятницу пресс-релиз FIS?

— Конечно, все это неприятно. Но мы сказали ребятам, что пока это только подозрения, продолжаем работать. Если расследование будет независимым, то оно должно прийти к выводу, что отстранение от соревнований не только является не справедливым, но и незаконным. Нельзя отстранять людей, когда вообще нет никаких доказательств их вины.

— Вы Вылегжанина с Беловым на «Тур де Ски» повезете, чтобы они в атмосферу окунулись?

— Не стоит дразнить гусей. Приезд Максима и Жени станет лишь дополнительным раздражающим фактором не для чиновников FIS, а для спортсменов. Многие из них поддались оголтелой антироссийской пропаганде. Ведь некоторые не очень порядочные лыжники собирали подписи не только против проведения в Тюмени этапа Кубка мира, но и чтобы нашим лыжникам запретили вообще участвовать в Кубке мира.

— Ну от этапа в Тюмени мы уже сами отказались. Как и Союз биатлонистов России отказался от своего этапа Кубка мира, который так же должен был пройти в Тюмени в марте. СБР пошел на такой компромисс, чтобы не пострадала вся сборная.

— Насколько я знаю, Международный союз биатлонистов отстранил двоих наших спортсменов от соревнований потому, что они подозреваются в нарушении антидопингового законодательства. Там речь о механических повреждениях пробирок не идет. Почему же Женю и Максима так наказали — зажгли перед ними красный свет? Чемпионат мира на носу, а ребятам запретили выступать на соревнованиях.

— Какова была обстановка на последних этапах Кубка мира в ноябре?

— Не могу сказать, что нас косо смотрели. Подавляющее большинство никакого негатива в отношении российских гонщиков не выказывало. А что там у них на душе, сказать трудно. Тренеры? С тренерами нормально общаемся. Они профессионалы, и так же, как и мы, понимают, что не наше дело заниматься разбирательствами. Наше дело — тренировать.