Чемпионка ОИ-2014 горнолыжница Анна Файт возвращается к стартам после травмы

Файт, в апреле вышедшая замуж, сможет соревноваться уже на следующей неделе. Ожидается, что она примет участие в гигантском слаломе во вторник и среду в рамках этапа Кубка мира в австрийском Зиммеринге.

«Я чувствую, что готова к возвращению. Физически я, конечно, нахожусь не на том уровне, на котором была до травмы, но в последнее время в тренировочном процессе наметился очевидный прогресс. Я хочу вернуться», — сказала 27-летняя австрийка.

Файт сильно повредила правое колено после падения во время тренировки в Зельдене (Австрия) в октябре 2015 года. Обследование выявило разрывы передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок, после чего ей была проведена операция. На лыжи австрийка вновь встала только в августе.

Файт на Играх-2014 в Сочи также завоевала серебро в гигантском слаломе. Австрийская горнолыжница становилась победительницей общего зачета Кубка мира в 2014 и 2015 годах.