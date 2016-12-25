Чемпионка ОИ-2014 горнолыжница Анна Файт возвращается к стартам после травмы
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в супергиганте австрийская горнолыжница Анна Файт (в девичестве — Феннингер) объявила о возвращении к стартам после паузы в 14 месяцев
из-за травмы, сообщает AFP.
Файт, в апреле вышедшая замуж, сможет соревноваться уже на следующей неделе. Ожидается, что она примет участие в гигантском слаломе во вторник и среду в рамках этапа Кубка мира в австрийском Зиммеринге.
«Я чувствую, что готова к возвращению. Физически я, конечно, нахожусь не на том уровне, на котором была до травмы, но в последнее время в тренировочном процессе наметился очевидный прогресс. Я хочу вернуться», — сказала 27-летняя австрийка.
Файт сильно повредила правое колено после падения во время тренировки в Зельдене (Австрия) в октябре 2015 года. Обследование выявило разрывы передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок, после чего ей была проведена операция. На лыжи австрийка вновь встала только в августе.
Файт на Играх-2014 в Сочи также завоевала серебро в гигантском слаломе. Австрийская горнолыжница становилась победительницей общего зачета Кубка мира в 2014 и 2015 годах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter