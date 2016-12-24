Двоеборец Климов подвернул ногу, но сможет принять участие в «Турне четырех трамплинов»

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«Турне четырех трамплинов» стартует в немецком Оберстдорфе 29 декабря. В состав национальной команды, помимо Климова, вошли Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Роман Корнилов.

«В составе команды, изменений нет. Единственное, что Климов подвернул ногу на тренировке, у него растяжение, но, я думаю, уже на первом этапе он выступит. Работа сейчас у нас идет в поддерживающем режиме, силовая подготовка, тренировочные прыжки», — сообщил специалист.

Арефьев выразил удовлетворенность выступлением сборной в первой части Кубка мира: «Мы выполнили задачу, расширив квоту представительства, поэтому выступлением доволен и удовлетворен».

«Что касается задач на турнир, то хорошим результатом для Климова будет попадание в топ-15, для Корнилова и Васильева — топ-30, для Трофимова — топ-40. На сегодняшний день очень высок уровень конкуренции в прыжках, сейчас около 50 человек прыгают очень сильно, постоянно меняются лидеры», — заключил тренер.