Лыжник Бессмертных рассчитывает на стабильное выступление на «Тур де Ски»

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.

«Готовимся к “Тур де Ски”, и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру. Конечно, главная цель в этом сезоне — чемпионат мира, а на “Тур де Ски” хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой», — сказал Бессмертных.

В пятницу FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.