Лыжник Бессмертных рассчитывает на стабильное выступление на «Тур де Ски»
КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 дек —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Александр Бессмертных заявил агентству «Р-Спорт», что ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.
Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.
«Готовимся к “Тур де Ски”, и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру. Конечно, главная цель в этом сезоне — чемпионат мира, а на “Тур де Ски” хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой», — сказал Бессмертных.
В пятницу FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.
«Наша задача — приехать и выступить. Кто сейчас виноват в том, что бутылки
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