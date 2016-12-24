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24 декабря 2016, 17:39 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Бессмертных рассчитывает на стабильное выступление на «Тур де Ски»

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Александр Бессмертных заявил агентству «Р-Спорт», что ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в рамках Кубка мира, она стартует 31 декабря в Швейцарии, а завершится 8 января в Италии.

«Готовимся к “Тур де Ски”, и этот старт в Красногорске входит в рамки подготовки к туру. Конечно, главная цель в этом сезоне — чемпионат мира, а на “Тур де Ски” хотелось бы в десятку попасть, который год хочется. Для этого стабильно весь тур хочется пробежать. Все нормально сейчас с формой», — сказал Бессмертных.

В пятницу FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.

«Наша задача — приехать и выступить. Кто сейчас виноват в том, что бутылки кто-то поцарапал? Спортсмен к этому какое отношение имеет? Он пробу сдал, отдал и все», — добавил спортсмен, комментируя ситуацию с отстранением российских лыжников.
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