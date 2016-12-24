Крюков еще испытывает проблемы со спиной и намерен выйти на пик формы в феврале
КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 дек —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Олимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков заявил агентству «Р-Спорт», что пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.
Крюков
«Вернуться на Кубок мира планирую в январе, но будем смотреть от состояния, — заявил Крюков. — Для себя планирую выйти на пик формы в феврале. Ставлю задачу выйти на пик формы, а если ты в состоянии — пройдешь все отборы и так далее».
В субботу Крюков занял третье место в спринте классическим ходом на «Красногорской лыжне», победу одержал Александр Панжинский.
«Тут двоякая ситуация. Квалификацию проиграл 10 секунд Панжинскому, на Кубке мира можно было бы идти закатываться сразу, это непроходное время. В забегах стал разбегаться, но, знаете, после классических стартов спина пока дает о себе знать. Надо продолжать лечить ее, чтобы
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