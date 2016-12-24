Крюков еще испытывает проблемы со спиной и намерен выйти на пик формы в феврале

Крюков из-за проблем со спиной пропустил декабрьские этапы Кубка мира.

«Вернуться на Кубок мира планирую в январе, но будем смотреть от состояния, — заявил Крюков. — Для себя планирую выйти на пик формы в феврале. Ставлю задачу выйти на пик формы, а если ты в состоянии — пройдешь все отборы и так далее».

В субботу Крюков занял третье место в спринте классическим ходом на «Красногорской лыжне», победу одержал Александр Панжинский.