Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28245460/
24 декабря 2016, 16:56 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Панжинский и Матвеева выиграли спринтерские гонки на «Красногорской лыжне»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Александр Панжинский победил в классическом спринте на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня».

Второе место занял Ермил Вокуев, а замкнул тройку призёров олимпийский чемпион Никита Крюков. Среди женщин первенствовала Наталья Матвеева.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня». Московская область

Мужчины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Александр Панжинский (Москва).
2. Ермил Вокуев (Коми).
3. Никита Крюков (Москва).

Женщины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Наталья Матвеева (Москва).
2. Полина Ковалёва (Москва).
3. Наталья Непряева (Московская область).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Двоеборец Климов подвернул ногу, но сможет принять участие в «Турне четырех трамплинов»

Двоеборец Климов подвернул ногу, но сможет принять участие в «Турне четырех трамплинов»

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двоеборец Евгений Климов повредил связки ноги на тренировке перед «Турне четырех трамплинов», но повреждение не помешает ему принять участие в первом этапе турнира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена