Панжинский и Матвеева выиграли спринтерские гонки на «Красногорской лыжне»

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двоеборец Евгений Климов повредил связки ноги на тренировке перед «Турне четырех трамплинов», но повреждение не помешает ему принять участие в первом этапе турнира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев.