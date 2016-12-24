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24 декабря 2016, 16:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжница Шаповалова попала в число отстраненных FIS спортсменов сборной России

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжница Евгения Шаповалова подтвердила агентству «Р-Спорт» информацию о том, что попала в число спортсменов сборной России, временно отстраненных Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

В пятницу FIS по результатам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, расследовавшего применение допинга на Играх в Сочи, отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпиаде-2014, от международных соревнований. Позже Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выпустила релиз, в котором сообщила, что расследование в отношении шести российских лыжников, отстраненных FIS, касается механических повреждений пробирок.

«А что здесь комментировать? Непонятно, в чем мы виноваты. Ни я, ни остальные отстраненные ребята из сборной. Если вы знаете, как проходит допинг-контроль, всегда при этом присутствует контролёр. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки — это уже не к нам», — заявила Шаповалова по телефону.

Ранее призер чемпионата мира-2013 и участница Олимпиады в Сочи российская лыжница Юлия Иванова заявила агентству «Р-Спорт», что получила уведомление от FIS об отстранении от соревнований.
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