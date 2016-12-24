Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом

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«Мы считаем подход к борьбе с допингом слишком мягким, он позволяет обману оставаться в нашем спорте, — говорится в письме. — Мы обращаемся с просьбой к руководству FIS и МОК быть строже».

Отмечается, что письмо подписали несколько олимпийских призеров из Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Франции, а также четыре лыжницы из России, в том числе бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева. Спортсмены также попросили о встрече с президентом FIS Джанфранко Каспером во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 2 по 5 марта.