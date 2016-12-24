Более 100 лыжников раскритиковали работу МОК и FIS в области борьбы с допингом
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 100 лыжников из восьми стран в открытом письме раскритиковали работу Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации лыжного спорта (FIS) в области борьбы с допингом. Об этом сообщает телеканал ESPN.
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«Мы считаем подход к борьбе с допингом слишком мягким, он позволяет обману оставаться в нашем спорте, — говорится в письме. — Мы обращаемся с просьбой к руководству FIS и МОК быть строже».
Отмечается, что письмо подписали несколько олимпийских призеров из Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Франции, а также четыре лыжницы из России, в том числе бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Наталья Коростелева. Спортсмены также попросили о встрече с президентом FIS Джанфранко Каспером во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 2 по 5 марта.
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, в которой утверждалось, что более 1000 российских спортсменов вовлечены в махинации с
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