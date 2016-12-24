Лыжница Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований по подозрению в допинге

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях шесть российских спортсменов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По информации портала «Чемпионат.com», в число отстраненных вошла Иванова, а также Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов и Евгения Шаповалова.

«Документы (об отстранении) пришли», — сказала Иванова.

«Я сдала все допинг-тесты в соответствии с правилами антидопингового агентства, — продолжила она. — Все тесты всегда проходят в присутствии антидопингового контролера. Я не производила манипуляций с бутылками допинг-теста, не царапала их и не повреждала, не сыпала в мочу каких-либо веществ. Но думаю все наладится, нас не дисквалифицировали, а отстранили».