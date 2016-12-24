Лыжница Иванова подтвердила, что отстранена от соревнований по подозрению в допинге
МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская лыжница Юлия Иванова временно отстранена от участия в соревнованиях по подозрению в допинге. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в соревнованиях шесть российских спортсменов
«Документы (об отстранении) пришли», — сказала Иванова.
«Я сдала все
9 декабря глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в котором утверждалось, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. В частности МОК заявил, что перепроверит все
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