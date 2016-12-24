Вяльбе назвала информацию об отстранении Легкова и Вылегжанина преждевременной

«У нас временно отстранены шесть лыжников, некоторые участвовали в этапах Кубка мира, планировалось отправлять их на “Тур де Ски”. Это отстранение до окончания разбирательств. Поэтому не нужно сейчас делать никаких истерических заявлений. Все эти спортсмены оповещены, готовят свои объяснительные. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какими должны быть наши дальнейшие действия. Уже получили от первых спортсменов оперативные комментарии.



Портал “Чемпионат” написал фамилии, но право делать такие объявления имеет только спортсмен или федерация с разрешения спортсмена. Я ни от одного спортсмена не услышала, чтобы его фамилия сейчас звучала. Поэтому я не хочу преждевременно и голословно кого-то обвинять и что-то говорить», — сказала Вяльбе в эфире программы «Все на матч».



Ранее «Чемпионат» со ссылкой на подтверждённые источники в Минспорта РФ и Федерации лыжных гонок России сообщил, что отстранёнными россиянами стали: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.