Вяльбе назвала информацию об отстранении Легкова и Вылегжанина преждевременной
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок по временному отстранению шести российских лыжников от соревнований под эгидой FIS
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, отметив, что имена отстранённых спортсменов называть преждевременно.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У нас временно отстранены шесть лыжников, некоторые участвовали в этапах Кубка мира, планировалось отправлять их на “Тур де Ски”. Это отстранение до окончания разбирательств. Поэтому не нужно сейчас делать никаких истерических заявлений. Все эти спортсмены оповещены, готовят свои объяснительные. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какими должны быть наши дальнейшие действия. Уже получили от первых спортсменов оперативные комментарии.
Портал “Чемпионат” написал фамилии, но право делать такие объявления имеет только спортсмен или федерация с разрешения спортсмена. Я ни от одного спортсмена не услышала, чтобы его фамилия сейчас звучала. Поэтому я не хочу преждевременно и голословно
Ранее «Чемпионат» со ссылкой на подтверждённые источники в Минспорта РФ и Федерации лыжных гонок России сообщил, что отстранёнными россиянами стали: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.
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