«Все эти спортсмены оповещены, готовят свои объяснительные. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какими должны быть наши дальнейшие действия. Уже получили от первых спортсменов оперативные комментарии.



Всё это было в присутствии представителя ВАДА. Был он русский или не русский — они даже вспомнить не могут, и никому в голову не приходит помнить такие вещи. Что было потом с этими пробирками — не знают. Есть некие правила, и я не думаю, что они просто так хранились на столе и любой мог прийти и что-то сделать. Уверена, пробы были убраны как минимум в холодильник и их как-то опечатали. Для меня это мистические и театрализованные представления. Мы знаем, что беда пришла от Родченкова.



Я даже не знаю, как можно было производить эти манипуляции. Нам никто этого не показывал. Лыжники на Олимпиаде выступили плохо, даже чересчур плохо: мы завоевали всего одну золотую медаль. Слышать о каких-то манипуляциях в женском составе — это для меня смешно, потому что так плохо, как наши женщины, никто не бегал. Зачем им что-то там манипулировать? По-моему, допинг должен был приниматься для того, чтобы показывать результат, а не для того, чтобы плохо бегать», — сказала Вяльбе в эфире программы «Все на матч»: