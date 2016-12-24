Вяльбе: Слышать о каких-то манипуляциях в женском составе — это для меня смешно
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжных гонок по временному отстранению шести российских лыжников от соревнований под эгидой FIS
из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, отметив абсурдность обвинений в адрес женской сборной.
«Все эти спортсмены оповещены, готовят свои объяснительные. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, какими должны быть наши дальнейшие действия. Уже получили от первых спортсменов оперативные комментарии.
Всё это было в присутствии представителя ВАДА. Был он русский или не русский — они даже вспомнить не могут, и никому в голову не приходит помнить такие вещи. Что было потом с этими пробирками — не знают. Есть некие правила, и я не думаю, что они просто так хранились на столе и любой мог прийти и
Я даже не знаю, как можно было производить эти манипуляции. Нам никто этого не показывал. Лыжники на Олимпиаде выступили плохо, даже чересчур плохо: мы завоевали всего одну золотую медаль. Слышать о
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