Россия потеряла третий крупный турнир по зимним видам спорта за два дня
Россия отказалась от проведения в Тюмени финала Кубка мира по лыжным видам спорта. За несколько дней российские спортивные федерации потеряли право на проведение нескольких крупных турниров.
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе финала Кубка мира, который должен был состояться в марте в Тюмени, в другую страну. Решение было принято после того, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от проведения этого соревнования.
«ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить авторитет в лыжном сообществе и о своей готовности бороться за чистоту спорта. И в качестве первого шага на этом пути ФЛГР вернула право на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам», — говорится в
Финал Кубка мира по лыжным гонкам стал уже четвертым крупным турнирам по зимним видам спорта, перенесенным из России за последнее время. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира, который должен был состояться в Сочи в 2017 году, а накануне было объявлено о переносе из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону и из Челябинска — финала Кубка мира по конькобежному спорту.
Также FIS сообщила о начале расследования в отношении российских лыжников, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Речь идет о шести российских лыжниках, чьи имена были указаны в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Имена спортсменов не называются, так как расследование не закончено, и их вина не доказана.
Все шесть спортсменов отстранены от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. Дисквалификация вступила в силу 22 декабря. Расследование в отношении этих лыжников будет проводить дисциплинарная комиссия МОК, так как речь идет о нарушениях, допущенных на Олимпиаде в Сочи. FIS будет оказывать содействие этой комиссии, говорится в
Ранее шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на свои источники, что во второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена упоминались Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков.
Легков — олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».
Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4×10 км и в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.
Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском
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