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23 декабря 2016, 14:50 | Зимние: Лыжный спорт | РБК-Спорт

Россия потеряла третий крупный турнир по зимним видам спорта за два дня

Россия отказалась от проведения в Тюмени финала Кубка мира по лыжным видам спорта. За несколько дней российские спортивные федерации потеряли право на проведение нескольких крупных турниров.

Россия потеряла третий крупный турнир по зимним видам спорта за два дня - Фото Увеличить
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе финала Кубка мира, который должен был состояться в марте в Тюмени, в другую страну. Решение было принято после того, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от проведения этого соревнования.

«ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить авторитет в лыжном сообществе и о своей готовности бороться за чистоту спорта. И в качестве первого шага на этом пути ФЛГР вернула право на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам», — говорится в пресс-релизе FIS.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам стал уже четвертым крупным турнирам по зимним видам спорта, перенесенным из России за последнее время. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира, который должен был состояться в Сочи в 2017 году, а накануне было объявлено о переносе из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону и из Челябинска — финала Кубка мира по конькобежному спорту.

Также FIS сообщила о начале расследования в отношении российских лыжников, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Речь идет о шести российских лыжниках, чьи имена были указаны в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Имена спортсменов не называются, так как расследование не закончено, и их вина не доказана.

Все шесть спортсменов отстранены от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. Дисквалификация вступила в силу 22 декабря. Расследование в отношении этих лыжников будет проводить дисциплинарная комиссия МОК, так как речь идет о нарушениях, допущенных на Олимпиаде в Сочи. FIS будет оказывать содействие этой комиссии, говорится в пресс-релизе Федерации.

Ранее шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на свои источники, что во второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена упоминались Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков.

Легков — олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4×10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные олимпийские медали — на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4×10 км и в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.

Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота — в индивидуальном и командном спринте.
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МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, от международных соревнований, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
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