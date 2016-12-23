FIS отстранила 6 лыжников РФ, участников ОИ-2014, от международных стартов
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила шесть спортсменов сборной России по лыжным гонкам, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, от международных соревнований, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
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Вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о массовых манипуляциях с
FIS после этого заявила, что тесно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК) и WADA, чтобы принять необходимые меры, включая возможность дисквалификаций спортсменов.
«FIS открыла расследование по предполагаемым нарушениям антидопинговых правил на ОИ-2014 против шести российских спортсменов, членов сборной России по лыжным гонкам», — говорится в сообщении.
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