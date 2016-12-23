Норвежец Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира в Италии

Кристофферсен в четверг по сумме двух попыток показал лучшее время — 1 минута 33,93 секунды. Вторым стал австриец Марсель Хиршер (1.34,26). Замкнул тройку итальянский горнолыжник Стефано Гросс (1.35,28).

Россиянин Александр Хорошилов (1.37,10) показал 22-й результат, а Павел Трихичев не смог квалифицироваться во вторую попытку.