Норвежец Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира в Италии
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи норвежец Хенрик Кристофферсен стал победителем соревнований в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Мадонна-ди-Кампильо (Италия).
Кристофферсен в четверг по сумме двух попыток показал лучшее время — 1 минута 33,93 секунды. Вторым стал австриец Марсель Хиршер (1.34,26). Замкнул тройку итальянский горнолыжник Стефано Гросс (1.35,28).
Россиянин Александр Хорошилов (1.37,10) показал 22-й результат, а Павел Трихичев не смог квалифицироваться во вторую попытку.
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