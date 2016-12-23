Кристофферсен победил в слаломе на этапе КМ в Италии, Хорошилов — 22-й
Норвежец Хенрик Кристофферсен победил в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Мадонне ди Кампильо.
Вторым стал австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку призёров итальянец Стефано Гросс. Россиянин Александр Хорошилов показал 22-й результат.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. Седьмой этап. Мадонна ди Кампильо, Италия
Мужчины. Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.33,93.
2. Марсель Хиршер (Австрия) — 1.34,26.
3. Стефано Гросс (Италия) — 1.35,28…
22. Александр Хорошилов (Россия) — 1.37,10.
Павел Трихичев (Россия) — 49-й в первой попытке (51,20).
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